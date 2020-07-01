АПЛ: "Арсенал" разгромил "Норвич Сити"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Арсенал" принимал "Норвич Сити".

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе лондонского "Арсенала" голы забили полузащитник Гранит Джака и защитник Седрик. Дубль на счету нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Лондонский "Арсенал" набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Норвич Сити" (21) - на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является "Ливерпуль" (86).

В другом матче тура чемпионата Англии "Борнмут" принимал "Ньюкасл Юнайтед". Игра, прошедшая на стадионе "Виталити - Дин Корт" в Борнмуте, завершилась победой гостей с разгромным счетом 4:1.