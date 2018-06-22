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    "Анжи" и в будущем сезоне выступит в Премьер-лиге России

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В сезоне 2018/2019 клуб "Анжи" выступит в Премьер-лиге России. 

    Как сообщает Report со ссылкой на канал "Teleqram", Махачкалинский клуб выступит вместо пермского "Амкара". 

    Решение было принято на общем собрании клубов Премьер-лиги.

    "Амкар" в минувшем сезоне смог сохранить прописку в РФПЛ, победив в переходных матчах "Тамбов".

    Однако, команде не удалось представить материальную гарантию для выступления в чемпионате и она приостановила деятельность. 

    "Анжи" завершила Премьер-лигу на 14-й строчке. В плей-офф клуб проиграл "Енисею". Однако, "Анжи" выступит в Премьер-лиге как единственный соблюдавший условия регламента клуб. 

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