"Анжи" и в будущем сезоне выступит в Премьер-лиге России

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В сезоне 2018/2019 клуб "Анжи" выступит в Премьер-лиге России.

Как сообщает Report со ссылкой на канал "Teleqram", Махачкалинский клуб выступит вместо пермского "Амкара".

Решение было принято на общем собрании клубов Премьер-лиги.

"Амкар" в минувшем сезоне смог сохранить прописку в РФПЛ, победив в переходных матчах "Тамбов".

Однако, команде не удалось представить материальную гарантию для выступления в чемпионате и она приостановила деятельность.

"Анжи" завершила Премьер-лигу на 14-й строчке. В плей-офф клуб проиграл "Енисею". Однако, "Анжи" выступит в Премьер-лиге как единственный соблюдавший условия регламента клуб.