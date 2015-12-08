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    Антонио Конте является главным кандидатом на пост главного тренера "Челси"

    Итальянский специалист заменит Жозе Мауриньо

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Наставник сборной Италии по футболу Антонио Конте может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, 46-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера "Челси".

    Согласно информации, английский клуб планирует пригласить специалиста после Евро-2016. Если переговоры будут положительными, Конте на этом посту заменит Жозе Мауриньо.

    Отметим, что срок действия контракта Конте с национальной командой Италии истекает летом 2017 года. В отборочном туре ЕВРО-2016 сборная Италия и сборная Азербайджана попали в одну группу. 

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