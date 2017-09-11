Антонио Конте: Я хорошо знаю некоторых футболистов "Карабаха"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Мы встретимся с хорошей командой. Я хорошо знаю некоторых футболистов "Карабаха" и осведомлен как они выступают в национальных командах".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции, организованной до матча с "Карабахом" в I туре группового раунда Лиги чемпионов.

По словам 48-летнего специалиста, играть против "Карабаха" не так уж и легко: "Хотя соперник впервые участвует в группе Лиги чемпионов, там есть очень хорошие игроки. Я сталкивался с национальной сборной Азербайджана, когда был главным тренером сборной Италии. Там я знаю очень хороших футболистов. Если быть реалистами, играть против них будет не так уж и просто. Следует также учитывать и возможность проигрыша".

По словам А.Конте, они должны постараться одержать победу на всех матчах. Он также не посчитал необходимым обнародовать за день до встречи стартовый состав: "По сравнению с тренерством, я имею довольно большой опыт в Лиге чемпионов как футболист. Мы должны гордиться участием в данных соревнованиях и постараться победить в каждой игре. Матч с "Лестером" в последнем туре Премьер-лиги Англии повлияет на отбор мною состава для встречи с "Карабахом". Назвать сейчас стартовый состав невозможно. Это было бы большим риском. Так как после могут произойти изменения".

Отметим, что предстоящий 12 сентября матч "Челси" - "Карабах" начнется в 22:45 по бакинскому времени.