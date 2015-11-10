Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщает Report, решение принято на основе доклада, опубликованного комиссией WADA.

Комиссия выдвинула множество обвинительных заключений в отношении официальных лиц и спортсменов, а также рекомендовала WADA лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию и уволить ее директора Григория Родченкова в связи с многочисленными нарушениями.

РУСАДА подтвердило, что антидопинговая лаборатория Москвы приостановила свою деятельность.

В Женеве 9 ноября состоялась пресс-конференция WADA, на которой независимая комиссия организации обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала IAAF отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.