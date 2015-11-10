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    Антидопинговая лаборатория Москвы приостановила свою деятельность

    Комиссия выдвинула множество обвинительных заключений в связи с многочисленными нарушениями

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. 

    Как сообщает Report, решение принято на основе доклада, опубликованного комиссией WADA. 

    Комиссия выдвинула множество обвинительных заключений в отношении официальных лиц и спортсменов, а также рекомендовала WADA лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию и уволить ее директора Григория Родченкова в связи с многочисленными нарушениями.

    РУСАДА подтвердило, что антидопинговая лаборатория Москвы приостановила свою деятельность.

    В Женеве 9 ноября состоялась пресс-конференция WADA, на которой независимая комиссия организации обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала IAAF отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016.

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