Английского болельщика ударили ножом в Греции

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы в Афинах (Греция) "Олимпиакос" - "Бёрнли" фанаты английского клуба были атакованы хулиганами.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, одного из англичан ударили ножом, ещё четверо получили травмы. Болельщик, которого ударили ножом, получил медицинскую помощь прямо на территории стадиона.

Матч посетили более 900 поклонников "Бёрнли". Руководство "Бёрнли" находится на связи с администрацией "Олимпиакоса" и полицией Афин, ведётся расследование инцидента.

Отметим, что встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1