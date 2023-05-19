Английская премьер-лига: "Ньюкасл" вернулся в еврокубки спустя 10 лет

Состоялась перенесенная игра 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в которой "Ньюкасл" принимал "Брайтон".

Состоялась перенесенная игра 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в которой "Ньюкасл" принимал "Брайтон".

Как сообщает Report , матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Игра завершилась разгромной победой "Ньюкасла" со счетом 4:1.

На 22-й минуте полузащитник "Брайтона" Дениз Ундав записал на свой счёт автогол, а под занавес первого тайма "сороки" увеличили преимущество благодаря голу защитника команды Эдди Хау Дэниела Бёрна (30).

На перерыв команды ушли при 2:0 на табло в пользу "Ньюкасла". В самом начале второго тайма (51-я минута) Ундав реабилитировался за свою ошибку и отыграл один гол, вернув в матч интригу.

Правда, на большее "чаек" не хватило, а вот "Ньюкасл" забил ещё дважды. Отличились Каллум Уилсон (89) и Бруну Гимарайнш (90+1).

После этого результата хозяева идут на третьем месте в АПЛ, набрав по итогам 36 игр 69 очков. Спустя 10 лет "Ньюкасл" гарантировал себе участие в еврокубках. В настоящее время клуб продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов.