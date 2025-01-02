Английская Премьер-лига: "Арсенал" одержал уверенную победу в первой игре года

Лондонский "Арсенал" со счетом 3:1 в гостях обыграл "Брентфорд" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Арсенал" со счетом 3:1 в гостях обыграл "Брентфорд" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report , матч на стадионе "Брентфорд Комьюнити" судил главный арбитр Питер Бэнкс.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Габриэл Жезус (29-я минута), Микель Мерино (50) и Габриэл Мартинелли (53). У "Брнетфорда" отличился Бриан Мбёмо (13).

"Арсенал" одержал третью победу подряд в чемпионате. Команда из Лондона набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Брентфорд" с 24 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Брайтоном", "Брентфорд" в гостях встретится с "Саутгемптоном". Матчи пройдут 4 января.