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    Андрес Иньеста согласовал контракт с японским клубом

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, определился с местом продолжения карьеры.

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, футболист согласовал условия контракта с японским клубом "Виссел Кобе". 

    Соглашение, по которому Иньеста будет зарабатывать 30 млн долларов за сезон, будет рассчитано на три года. Решающую роль в переговорах сыграл владелец "Виссел Кобе" Хироши Микитани, также являющийся генеральным директором компании Rakuten – титульного спонсора "Барселоны".

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