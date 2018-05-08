Андрес Иньеста согласовал контракт с японским клубом

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, футболист согласовал условия контракта с японским клубом "Виссел Кобе".

Соглашение, по которому Иньеста будет зарабатывать 30 млн долларов за сезон, будет рассчитано на три года. Решающую роль в переговорах сыграл владелец "Виссел Кобе" Хироши Микитани, также являющийся генеральным директором компании Rakuten – титульного спонсора "Барселоны".