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    Анчелотти: после увольнения из Баварии я буду отдыхать в течение 10 месяцев

    Так что никаких других команд у меня нет

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», подтвердил, что будет отдыхать до конца сезона, передает Report.

    «Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет», — сказал тренер.

    Его спросили о причинах увольнения из «Баварии» на фоне сообщений о конфликте с лидерами команды.

    «Лучше я промолчу», — приводит ответ Анчелотти Football Italia.

    Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.

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