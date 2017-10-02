Анчелотти: после увольнения из Баварии я буду отдыхать в течение 10 месяцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», подтвердил, что будет отдыхать до конца сезона, передает Report.

«Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет», — сказал тренер.

Его спросили о причинах увольнения из «Баварии» на фоне сообщений о конфликте с лидерами команды.

«Лучше я промолчу», — приводит ответ Анчелотти Football Italia.

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.