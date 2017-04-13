Анчелотти: "Бавария" покажет свой лучший футбол в ответном матче ЛЧ с "Реалом"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Немецкая "Бавария" постарается продемонстрировать свой лучший футбол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Как передает Report, такое мнение после первой игры высказал главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, слова которого приводит пресс-служба турнира.

"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 1:2 в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене. В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (47-я, 77-я минута). У проигравших отличился Артуро Видаль (25). На 45-й минуте Видаль не реализовал пенальти.

"Сегодня нам очень не повезло. Бывает, что вы промахиваетесь с 11-метровой отметки, такое случилось не впервые, случится и еще. Первый тайм дает нам надежду на успешный исход противостояния, в Мадриде будет очень трудно, но мы постараемся продемонстрировать свой лучший футбол, ведь еще ничего не потеряно", - сказал итальянский тренер "Баварии".

Ответный матч пройдет 18 апреля в Мадриде.