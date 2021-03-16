Анатолий Нуриев: Доверие тренера очень вдохновляет меня

"Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в УПЛ"

"Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в УПЛ".

Как передает Report, об этом заявил футболист украинского клуба "Минай", новобранец в сборной Азербайджана Анатолий Нуриев.

"Теперь на очереди испытание на международной арене в составе сборной Азербайджана. Я уже дважды встречался с главным тренером Джанни Де Бьязи и он говорил, что рассчитывает на меня. Конечно, это доверие очень вдохновляет. Постараюсь не разочаровать его и многочисленных болельщиков. Уже в конце марта сборную Азербайджана ждут нелегкие испытания в отборочных поединках с Португалией и Сербией, в составе которых есть "звезды" мирового футбола, а также спарринг - с Катаром", - отметил А.Нуриев.