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Анатолий Нуриев: Доверие тренера очень вдохновляет меня

Анатолий Нуриев: Доверие тренера очень вдохновляет меня "Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в УПЛ"
Футбол
16 марта 2021 г. 05:21
Анатолий Нуриев: Доверие тренера очень вдохновляет меня
Анатолий Нуриев

"Мне нравятся новые вызовы. Сначала - в составе "Миная", когда мы впервые пробились в полуфинал Кубка Украины, а затем завоевали право выступать в УПЛ".

Как передает Report, об этом заявил футболист украинского клуба "Минай", новобранец в сборной Азербайджана Анатолий Нуриев.

"Теперь на очереди испытание на международной арене в составе сборной Азербайджана. Я уже дважды встречался с главным тренером Джанни Де Бьязи и он говорил, что рассчитывает на меня. Конечно, это доверие очень вдохновляет. Постараюсь не разочаровать его и многочисленных болельщиков. Уже в конце марта сборную Азербайджана ждут нелегкие испытания в отборочных поединках с Португалией и Сербией, в составе которых есть "звезды" мирового футбола, а также спарринг - с Катаром", - отметил А.Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Anatoli Nuriyev: "De Byazinin etimadı mənə ilham verir"

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