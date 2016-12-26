Анар Мамедов: Ситуация в клубе "Бакы" оставляет желать лучшего

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Почетный президент футбольного клуба "Бакы" Анар Мамедов поделился впечатлениями касательно нынешнего положения команды.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам он сказал, что положение в клубе оставляет желать лучшего.

В качестве причины А.Мамедов привел проблемы, с которыми в последнее время столкнулся президент клуба Хафиз Мамедов: "Нежелательные моменты, с которыми столкнулся Хафиз Мамедов, немного ослабили клуб. Однако, скорее всего, он не пожалеет сил для дальнейшего развития команды и положение клуба улучшится".