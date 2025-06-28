Анар Алакбаров избран членом Сената FIA

Помощник президента Азербайджана, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров избран членом Сената Международной автомобильной федерации (FIA).
Об этом Report сообщили в Федерации.
Отметим, что Сенат является высшим органом управления FIA.
Сенат, ответственный за финансовые и коммерческие вопросы FIA, а также за общее управление, регулирует вопросы, связанные с созданием стандартов в области автомобильного спорта, безопасности дорожного движения, а также развития автомобильной промышленности.