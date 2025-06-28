О нас

Анар Алакбаров избран членом Сената FIA

Анар Алакбаров избран членом Сената FIA 16:08
Футбол
28 июня 2025 г. 16:17
Анар Алакбаров избран членом Сената FIA

Помощник президента Азербайджана, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров избран членом Сената Международной автомобильной федерации (FIA).

Об этом Report сообщили в Федерации.

Отметим, что Сенат является высшим органом управления FIA.

Сенат, ответственный за финансовые и коммерческие вопросы FIA, а также за общее управление, регулирует вопросы, связанные с созданием стандартов в области автомобильного спорта, безопасности дорожного движения, а также развития автомобильной промышленности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Anar Ələkbərov Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Senatına üzv seçilib

Другие новости из категории

Кяпяз расстался с капитаном
"Кяпяз" расстался с капитаном
28 июня 2025 г. 14:11
Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026
Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026
28 июня 2025 г. 08:13
Маrca: Роналду будет зарабатывать в Аль-Наср до €200 млн
Маrca: Роналду будет зарабатывать в "Аль-Наср" до €200 млн
27 июня 2025 г. 19:18
Реал разгромил Зальцбург и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира
"Реал" разгромил "Зальцбург" и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира
27 июня 2025 г. 07:25
СМИ: Луис Диас недоволен позицией “Ливерпуля“ и готовится к уходу
СМИ: Луис Диас недоволен позицией “Ливерпуля“ и готовится к уходу
27 июня 2025 г. 05:23
Манчестер Сити разгромил Ювентус в матче клубного чемпионата мира по футболу
"Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" в матче клубного чемпионата мира по футболу
27 июня 2025 г. 01:41
Роналду по новому контракту с Аль-Наср будет получать рекордную зарплату
Роналду по новому контракту с "Аль-Наср" будет получать рекордную зарплату
26 июня 2025 г. 22:57
Роналду продлит контракт с футбольным клубом Аль-Наср
Роналду продлит контракт с футбольным клубом "Аль-Наср"
25 июня 2025 г. 20:27
Завершился визит членов клуба Карабах на освобожденные территории Азербайджана
ФотоЗавершился визит членов клуба "Карабах" на освобожденные территории Азербайджана
25 июня 2025 г. 17:59
Члены клуба Карабах встретились с жителями в Шуше
ФотоЧлены клуба "Карабах" встретились с жителями в Шуше
25 июня 2025 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi