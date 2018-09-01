Аллегри: "Роналду злится, что не стал лучшим игроком ЛЧ. Это нормально"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что нападающий Криштиану Роналду рассердился, что лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона признали не его, а бывшего товарища по «Реалу» — Луку Модрича, сообщает Report.

«Это совершенно нормальная реакция Роналду. Он злится, потому что в прошлом сезоне забил 15 мячей в Лиге чемпионов и стал обладателем титула вместе с Модричем и другими игроками „Реала“. Он всегда хочет быть лучшим, и для нас это преимущество. Отсутствие на награждении — его личное решение, и это нужно уважать», — приводит слова Аллегри AFP.