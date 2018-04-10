Аллегри: мы должны стереть из памяти поражение от "Реала"

"Наш долг добиться положительного результата"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (11 апреля).

Как передает Report, первый матч прошёл в Турине и завершился со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

«Наш долг — стереть из памяти обидное домашнее поражение и добиться положительного результата. Мы не знаем, как сложится игра. Возможно, мы забьём на "Сантьяго Бернабеу" через три минуты после начала матча.

Весь мир будет наблюдать за игрой, и мы будем выступать без сожалений. Нам нужны максимальная производительность и реализация моментов», — приводит слова Аллегри Football Italia.