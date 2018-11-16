Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев впервые получил назначение на матч Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, 31-летний главный судья рассудит матч между Данией и Ирландией в IV группе Лиги В.

Ему будут помогать боковые судьи Зейнал Зейналов и Рза Мамедов.

Функцию четвертого судьи выполнит Мубариз Гашимов.

Дополнительными помощниками судьи будут Рагим Гасанов и Орхан Мамедов.

Отметим, что матч начнется 19 ноября на стадионе "Ceres Park" в городе Орхус в 23:45 по бакинскому времени.