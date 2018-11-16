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    Алияр Агаев впервые получил назначение на матч Лиги наций УЕФА

    Азербайджанский рефери рассудит матч Дания-Ирландия

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев впервые получил назначение на матч Лиги наций УЕФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, 31-летний главный судья рассудит матч между Данией и Ирландией в IV группе Лиги В. 

    Ему будут помогать боковые судьи Зейнал Зейналов и Рза Мамедов

    Функцию четвертого судьи выполнит Мубариз Гашимов

    Дополнительными помощниками судьи будут Рагим Гасанов и Орхан Мамедов

    Отметим, что матч начнется 19 ноября на стадионе "Ceres Park" в городе Орхус  в 23:45 по бакинскому времени. 

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