 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Алияр Агаев рассудил матч "Шальке" - "Ницца" - ВИДЕО

    Азербайджанский рефери показал в этом матче 1 красную и 6 желтых карточек

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев рассудил очередной международный матч. 

    Как сообщает Report, 29-летний А.Агаев был главным судьей на матче между немецким "Шальке" и французской "Ниццей", проводимого в рамках группового раунда Лиги Европы. 

    Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили украинец Евгений Коноплянка (на 14-й минуте)  и Деннис Аого (пенальти на 80-й минуте). Азербайджанский рефери показал в этом матче  1 красную и 6 желтых карточек.

    Алияру Алиеву на боковой линии помогали Зейнал Зейналов и Рза Мамедов, а за воротами - Орхан Мамедов и Рагим Гасанов. Четвертым судьей на матче был Мубариз Гашимов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi