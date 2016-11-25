Алияр Агаев рассудил матч "Шальке" - "Ницца" - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев рассудил очередной международный матч.

Как сообщает Report, 29-летний А.Агаев был главным судьей на матче между немецким "Шальке" и французской "Ниццей", проводимого в рамках группового раунда Лиги Европы.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили украинец Евгений Коноплянка (на 14-й минуте) и Деннис Аого (пенальти на 80-й минуте). Азербайджанский рефери показал в этом матче 1 красную и 6 желтых карточек.

Алияру Алиеву на боковой линии помогали Зейнал Зейналов и Рза Мамедов, а за воротами - Орхан Мамедов и Рагим Гасанов. Четвертым судьей на матче был Мубариз Гашимов.