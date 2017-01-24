Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получит назначение на очередные матчи Кубка Европы.

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту Профессиональной футбольной лиги сказал председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

Он отметил, что назначения будут даны после организованных УЕФА курсов, которые будут проводиться 30 января в испанском городе Малага для рефери, входящих в ТОП и в первую группу: "Ежегодно в конце января - начале февраля Комитет судей УЕФА проводит курсы для судей, входящих в элитную и первую категорию. По итогам этих курсов судьям дают назначения. Речь идет о раунде "плей-офф" Лиги чемпионов и Лиги Европы. По имеющейся у нас информации, Алияра Агаева ожидает такое назначение".

По мнению Мамедова, учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталье имеют большое значение для Агаева: "В Анталье с ним проведены дополнительные тренировки. Могу сказать, что Агаев готов к курсам УЕФА и успешно будет участвовать на занятиях".

Отметим, что игры второго сезона в турнирах начнутся в середине февраля. 14-15 февраля и 21-22 февраля пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответные игры состоятся 7-8 марта и 14-15 марта. Помимо этого, 16 февраля и 22-24 февраля состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы.