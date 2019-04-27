Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне

Голкипер “Ливерпуля“ Алисон Бекер стал лишь 5-м вратарём в истории английской Премьер-Лиги, который в одном сезоне сыграл “на ноль“ минимум 20 матчей турнира.

Об этом сообщает Sky Sports, передает Report.

До 26-летнего бразильца эту отметку преодолевали Петр Чех (“Челси“, сезон-2004/05) — 24 игры, Эдвин ван дер Сар (“Манчестер Юнайтед“, сезон-2008/09) — 21, Петер Шмейхель (“Манчестер Юнайтед“, сезон-1994/95) — 20 и дважды Пепе Рейна (“Ливерпуль“, сезон-2005/06 и сезон-2008/09) — по 20.

Алисон перешёл в “Ливерпуль“ летом 2018 года из “Ромы“. Его трансфер обошёлся мерсисайдскому клубу в € 62,5 млн. В текущем сезоне бразилец принял участие в 46 матчах за “Ливерпуль“ и пропустил 29 мячей. В нынешнем розыгрыше АПЛ красным осталось сыграть две игры — с “Ньюкаслом“ и “Вулверхэмптоном“.