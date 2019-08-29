Алексис Санчес прилетел на медосмотр в Милан

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес близок к переходу в итальянский "Интер".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, накануне вечером 31-летний чилиец прибыл на медосмотр для миланского клуба. Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с "Интером".

Санчес перейдет в "Интер" на правах аренды. В соглашении будет прописана опция выкупа за 15 млн евро.

Напомним, что в этом же месяце на подписание контракта с "Интером" в Милан прилетел другой футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.