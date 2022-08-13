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Алексей Бага: Против таких команд, как "Карабах" нужно использовать голевые возможности

Алексей Бага: Против таких команд, как "Карабах" нужно использовать голевые возможности «Сегодня на поле была лучшая команда страны».
Футбол
13 августа 2022 г. 21:45
Алексей Бага: Против таких команд, как Карабах нужно использовать голевые возможности

"Сегодня на поле была лучшая команда страны".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после игры второго тура Премьер-лиги Азербайджана, где они уступили "Карабаху" со счетом 0:2, заявил главный тренер "Сумгайыта" Алексей Бага.

41-летний специалист сказал, что атмосфера в матче была очень хорошей: "Было достаточно болельщиков, которые пришли поддержать нас. Против таких команд, как "Карабах" нужно использовать голевые возможности.

Белорусский специалист также отметил, что было очень обидно пропускать мячи на последних минутах игры.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Baqa: "Daha çox futbolçulara görə pis oldum"

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