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Александр Самедов дебютирует за любительский клуб

Александр Самедов дебютирует за любительский клуб

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов внесен в заявку любительского футбольного клуба "Знамя" (Ногинск).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в составе клуба Самедов впервые выйдет на поле в начале сентября. 

Самедов завершил профессиональную карьеру после окончания сезона-2018/19. Последним клубом полузащитника были самарские "Крылья Советов". Также он выступал за столичные команды "Динамо", "Москва" и "Локомотив".

"Знамя" выступает в высшем дивизионе Московской области, после 20 туров команда занимает второе место, набрав 43 очка. 

Отметим, что в составе "Спартака" Самедов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России (2017). Также он является четырехкратным обладателем Кубка России - трижды в составе "Локомотива" (2007, 2015, 2017) и один раз в составе "Спартака" (2003). За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команда Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года. 

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