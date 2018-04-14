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    Алекс Фергюсон по-прежнему зарабатывает миллионы в "Манчестер Юнайтед"

    Он зарабатывает столько же, сколько экс-президент США Билл Клинтон

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон по-прежнему сотрудничает с клубом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, 76-летний специалист зарабатывает 2,3 миллиона евро за 20 дней работы в год в качестве посла клуба в США. Еще 115 тысяч евро поступают на счет шотландца после каждого публичного выступления. Столько же зарабатывает экс-президент США Билл Клинтон. 

     Активы принадлежащей бывшему шотландскому тренеру компании Ferguson ACF Sports Promotions Limited составляют 10,38 миллиона евро.

    Отметим, что Фергюсон покинул пост главного тренера "МЮ" в 2013 году. Он является членом совета директоров "МЮ". Шотландец выиграл 38 трофеев за 27 лет работы в клубе.

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