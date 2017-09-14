Алан Дункан: Качество и стандарт азербайджанского футбола с каждым днем улучшаются

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Между именем Тофика Бахрамова и британским футболом существует хорошая связь. К его имени в Британии относятся с большим уважением. Его имя вписано в историю футбола".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.

Касаясь матча "Карабах" - "Челси" в групповом раунде Лиги чемпионов, министр сказал, что это очень важно с точки зрения опыта: "В действительности, качество и стандарт азербайджанского футбола с каждым днем улучшаются.

Несмотря на то, что "Карабах" проиграл "Челси" со счетом 0:6, с учетом опыта, это не такой и плохой результат. Так как достигать высоких результатов в футболе вы начали всего несколько лет назад. Думаю, что с каждым годом вы будете достигать еще больших успехов".

А.Дункан также затронул советы, данные азербайджанской молодежи: "Недавно я увидел играющих в футбол молодых людей и сказал им, чтобы они усиленно тренировались, были амбициозными и научились побеждать сильные команды".