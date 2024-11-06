"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром из-за травматичности футболиста

Руководство футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим Неймаром.

Руководство футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим Неймаром.

Как передает Report, об этом сообщил портал UOL.

По данным источников, игрок может покинуть команду в январе 2025 года, руководство клуба готово пойти на этот шаг из-за травматичности бразильского форварда.

Уточняется, что руководство еще изучит физическое состояние футболиста, а также оценит все аргументы, прежде чем принять решение о расторжении контракта.

Напомним, что Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в августе 2023 года, в октябре он получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2), футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Бразилец вернулся на поле спустя год, сыграв в матче третьего тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Аина" из ОАЭ (5:4). После этого "Аль-Хиляль" провел три встречи в национальных турнирах, бразилец отсутствовал в составе. 4 ноября Неймар принял участие во второй игре после восстановления от травмы, выйдя на замену во втором тайме матча общего этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским "Эстеглялем" (4:0), однако покинул поле спустя полчаса из-за дискомфорта в правой ноге.