Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциал

У нынешней сборной Азербайджана по футболу хороший потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Айхан Аббасов на пресс-конференции после матча против Украины в рамках отбора на ЧМ-2026.

Специалист прокомментировал встречу, в которой украинцы одержали победу.

"Мы знали, что игра будет напряженной, у ребят была усталость, но они проявили характер. Я благодарю каждого из них. Было нелегко играть против больших сборных с интервалом в три дня. Мы хотели, чтобы наши футболисты были уверенными в себе, сохраняли спокойствие. Сегодня они это сделали, возможно, мы должны были заработать очко. Первые 10-15 минут матча выдались сложными. Если бы Нариман Ахундзаде реализовал голевой эпизод, может быть, все сложилось бы иначе. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом, у этой команды есть потенциал. Когда есть дух и желание, придет и результат. Нам предстоит сыграть два домашних матча, будем готовиться к ним", - сказал А.Аббасов.

Отметим, что матч Украина - Азербайджан завершился со счетом 2:1.