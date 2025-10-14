Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциал

    Футбол
    • 14 октября, 2025
    • 01:48
    Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциал

    У нынешней сборной Азербайджана по футболу хороший потенциал.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Айхан Аббасов на пресс-конференции после матча против Украины в рамках отбора на ЧМ-2026.

    Специалист прокомментировал встречу, в которой украинцы одержали победу.

    "Мы знали, что игра будет напряженной, у ребят была усталость, но они проявили характер. Я благодарю каждого из них. Было нелегко играть против больших сборных с интервалом в три дня. Мы хотели, чтобы наши футболисты были уверенными в себе, сохраняли спокойствие. Сегодня они это сделали, возможно, мы должны были заработать очко. Первые 10-15 минут матча выдались сложными. Если бы Нариман Ахундзаде реализовал голевой эпизод, может быть, все сложилось бы иначе. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом, у этой команды есть потенциал. Когда есть дух и желание, придет и результат. Нам предстоит сыграть два домашних матча, будем готовиться к ним", - сказал А.Аббасов.

    Отметим, что матч Украина - Азербайджан завершился со счетом 2:1.

    сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 Украина пресс-конференция
    Ayxan Abbasov: "Hazırkı Azərbaycan millisinin yaxşı potensialı var"

    Последние новости

    01:48

    Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциал

    Футбол
    01:37

    Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

    Внешняя политика
    01:20

    Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

    Другие страны
    00:59

    В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026

    Футбол
    00:43
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан на выезде уступил Украине в матче отбора

    Футбол
    00:18

    NYT: Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

    Другие страны
    00:02
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку ОБНОВЛЕНО-4 ВИДЕО

    Внешняя политика
    23:53

    При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

    Другие страны
    23:43

    ХАМАС считает обмен пленными важным шагом на пути освобождения Палестины

    Другие страны
    Лента новостей