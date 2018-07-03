Агент подтвердил, что вратарь сборной Исландии заключит контракт с "Карабахом"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Вратарь национальной сборной Исландии по футболу и датского "Рандерса" Ханнес Тор Халлдорсон приехал в лагерь находящегося на учебно-тренировочных сборах в Австрии "Карабаха".

Как сообщает Report, об этом в заявлении fotbolti.net сказал агент 34-летнего голкипера Олафур Гардарссон.

По его словам, Халлдорсон подпишет контракт после медосмотра. Он заменит покинувшего агдамский клуб вратаря сборной Боснии и Герцеговины Ибрагима Шехича.

На данный момент в силе еще один годовой контракт Халлдорсона с "Рандерсом".

По этой причине "Карабах" должен также договориться с датским клубом.

Спортивный директор "Рандерса" Сорен Педерсен заявил, что дальнейшая судьба вратаря станет известна в ближайшие два дня. Он заявил, что Халлдорсону вместе с его агентом разрешили провести переговоры с "Карабахом": "Пока я не могу ни утверждать, ни отрицать вопрос перехода нашего вратаря в "Карабах". Азербайджанский клуб выступает в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне они одержали победу над "Копенгагеном". По этой причине "Карабах" является хорошим клубом и Ханнес уходит в хорошую команду".

Отметим, что на чемпионате мира в России Ханнес Тор Халлдорсон был основным вратарем сборной Исландии. На матче первого тура с Аргентиной он противостоял пенальти Лионеля Месси.