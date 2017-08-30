Афран Исмаилов: У нас с президентом Ильхамом Алиевым получился интересный диалог - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report Афрана Исмаилова - футболиста отправившейся в Осло на матч с Норвегией в групповом раунде чемпионата мира 2018 года национальной сборной Азербайджана ...

- На какой результат надеетесь на предстоящем 1 сентября матче?

- Нас ждет трудный матч. Хотя шансы и невелики, мы сделаем все возможное для максимального результата. Впереди два матча. Сейчас мы едем в Норвегию, а затем встретимся в Баку со сборной Сан-Марино. К обеим встречам серьезно готовимся. Если нам удастся завоевать на встречах 4 очка, это может считаться для меня максимумом. Так как, наш выездной матч очень сложен. Постараемся и там завоевать 3 очка. Однако в Осло даже 1 очко может считаться для нас большим результатом.

- Ощущается ли в лагере национальной команды завоевание "Карабахом" путевки в групповой раунд Лиги чемпионов?

- Конечно, это положительно сказалось и на настроении. Спасибо нашему главному тренеру Роберту Просинечки, который до тренировки поздравил всех футболистов "Карабаха" и отметил, что это является большим успехом для азербайджанского футбола.

- 24 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял коллектив "Карабаха". Каковы Ваши впечатления касательно этой встречи?

- Попасть на прием президента для нас большая честь. Для футболиста не может быть большей радости. Мы встретились с такой большой личностью. Это - мечта каждого.

- Что Вы можете сказать о коротком диалоге с президентом?

- Президент встретился со всеми. А когда очередь дошла до меня, немного поговорил со мной. У нас получился интересный диалог. Президент сказал, что следит за моей игрой, отметил, что у меня есть скорость и дриблинг, и поручил не задерживать мяч и играть быстрее. Это для меня очень приятный момент. Для футболиста, тот факт, что он встретился с президентом, пожал ему руку и побеседовал, является незабываемым чувством. Такой искренний и сердечный разговор президента дает мне стимул.

(В это время в разговор включается вратарь национальной команды Кямран Агаев).

- Президент следит за игрой каждого, всех знает. Хочу сказать народу Азербайджана, чтобы он верил в Афрана. В соцсетях пишут много ненужных вещей. Делать это неправильно. Это тот Афран, благодаря которому в еврокубках "Карабах" преодолевал раунды.

- Какого состояние футболистов в составе сборной?

- Это - один из других футболистов (указывает на стоящего рядом Кямрана Агаева - ред). Его критикуют за последнюю игру в клубе. По-моему, на данный момент Кямран является вратарем номер один. Сколько бы он не ошибался, все равно он сильный вратарь.