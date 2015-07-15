​АФФА взяла на себя расходы на поездку бакинского клуба "Интер" в Исландию

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" отправился на предстоящую в Исландии первую встречу II отборочного раунда Лиги Европы на средства АФФА.
Как сообщает Report, расходы на поездку "банкиров" были оплачены на основе обращения клуба в федерацию.
14 июля клуб отправился в Исландию чартерным рейсом. Игра состоится 17 июля в 00:15 по бакинскому времени.
В интервью Report информацию подтвердил также и начальник Департамента информации и общественных связей АФФА Микаил Нариманоглу.
По его словам, расходы на поездку "Интера" вычтут из суммы, которую выплатит клубу УЕФА взамен на участие в Еврокубке.
М.Нариманоглу добавил, что аналогичная поддержка будет оказана клубу и в случае, если "Интер" возвысится до III отборочного раунда в Евролиге.
Sport DepartmentАвтор новости
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