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    ​АФФА взяла на себя расходы на поездку бакинского клуба "Интер" в Исландию

    Средства вычтут из суммы, которую выплатит УЕФА

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" отправился на предстоящую в Исландии первую встречу II отборочного раунда Лиги Европы на средства АФФА.

    Как сообщает Report, расходы на поездку "банкиров" были оплачены на основе обращения клуба в федерацию.

    14 июля клуб отправился в Исландию чартерным рейсом. Игра состоится 17 июля в 00:15 по бакинскому времени.

    В интервью Report информацию подтвердил также и начальник Департамента информации и общественных связей АФФА Микаил Нариманоглу.

    По его словам, расходы на поездку "Интера" вычтут из суммы, которую выплатит клубу УЕФА взамен на участие в Еврокубке.

    М.Нариманоглу добавил, что аналогичная поддержка будет оказана клубу и в случае, если "Интер" возвысится до III отборочного раунда в Евролиге. 

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