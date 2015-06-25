АФФА выступила за проведение матча между футбольными сборными Азербайджана и РФ в Баку

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выразило желание, чтобы сборная страны сыграла товарищеский матч с командой России на Олимпийском стадионе в Баку.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

В настоящий момент Олимпийский стадион является одной из главных арен первых Европейских игр, проходящих в Баку. На стадионе прошли церемония открытия игр, а также соревнования по легкой атлетике. 28 июня арена примет церемонию закрытия игр.

"В последние три года мы уже не раз встречались со сборной России, в том числе и в прошлом году, сыграв товарищеский матч в Москве, - сказал Мамедов. - Хотели бы сыграть и на нашем большом стадионе. Уверены, что он бы заполнился. К сожалению, пока с этим немного сложно, так как все на следующий год уже расписано".

Первый футбольный матч на Олимпийском стадионе запланирован на 10 октября нынешнего года, когда в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2016 года сборная Азербайджана сыграет с командой Италии.