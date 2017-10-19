АФФА прокомментировала вопрос о дальнейшей судьбе Роберта Просинечки в сборной

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "До конца этого месяца состоится встреча с Робертом Просинечки. Имеющийся с ним договор в настоящее время в силе. Он должен вечером вернуться в Баку. На днях мы встретимся".

Об этом заявил Report генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Отвечая на вопрос, останется ли Роберт Просинечки на посту главного тренера сборной Азербайджана по футболу, генеральный секретарь отметил, что окончательное решение будет принято после встречи с хорватским специалистом. Э. Мамедов сказал, что они встретятся с Р. Просинечки в течение ближайших 10 дней: "Изначально было решено, после завершения отборочного цикла чемпионата мира 2018 года собраться вместе и обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества. Просинечки в настоящее время не в Баку, и поэтому какого-либо обсуждения с ним не было. После возвращения главного тренера в Баку мы проведем обсуждения и сразу же проинформируем общественность. Это произойдет в течение ближайших 10 дней".

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов

Э. Мамедов также выразил отношение к интервью Р. Просинечки на родине относительно того, что он не желает продолжать работу в сборной Азербайджана, а хочет работать в клубе: "Просинечки открыто нам ничего не говорил. Мы рассмотрели то, что он говорил в последнем интервью. Просинечки сообщил, что не говорил подобного. В принципе он свободный человек, может выражать свои мысли. Пока срок его контракта не окончен. Мы профессионально относимся к этому вопросу. У нас есть опыт в этом деле. Мы знаем, как нужно себя вести до истечения контракта".

Э. Мамедов также довел до сведения, что в ближайшее время не планируется проводить товарищеские матчи для национальной сборной. По его словам, в настоящее время намного важнее встречи "Карабаха" в Лиге Чемпионов: "Товарищеские матчи пока не запланированы. Предстоят игры "Карабаха" в ЛЧ. 22 ноября клуб примет "Челси". Это также необходимо учитывать. Поскольку 60% национальной сборной состоит из футболистов Агдамского клуба. В связи с этим вопросом хотелось бы узнать и мнение главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. На данный момент групповой этап ЛЧ более важен для нас. В первую очередь, мы должны договориться с главным тренером сборной. После этого можно будет говорить о планах. Все равно в январе следующего года у нас будет время. В марте ожидается также недельный перерыв. Также летом будет возможность. То есть у нас будет достаточно времени для проведения товарищеских матчей".

Отметим, что трехлетний срок контракта Р. Просинечки с АФФА истекает в декабре 2017 года.