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    АФФА приступит к выдаче зарплаты футболистов клуба "Баку" с 20 февраля

    Оплата будет производиться до мая

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ АФФА приступит к выдаче зарплаты основного и заменяющего составов клуба "Баку" с 20 февраля.

    Об этом Report заявил вице-президент клуба Яшар Сеидов.

    По его словам, члены команды получат зарплату за январь: "АФФА продолжит выдачу зарплат членам клуба "Баку" до мая месяца".

    Что же касается прошлогодней задолженности, официальный представитель клуба сказал, что по мере возможности они погасят и эту сумму.

    Отметим, что из-за финансовых проблем в "Баку" АФФА взяла на себя выдачу зарплаты членам команды до конца сезона.

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