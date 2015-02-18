АФФА приступит к выдаче зарплаты футболистов клуба "Баку" с 20 февраля

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ АФФА приступит к выдаче зарплаты основного и заменяющего составов клуба "Баку" с 20 февраля.

Об этом Report заявил вице-президент клуба Яшар Сеидов.

По его словам, члены команды получат зарплату за январь: "АФФА продолжит выдачу зарплат членам клуба "Баку" до мая месяца".

Что же касается прошлогодней задолженности, официальный представитель клуба сказал, что по мере возможности они погасят и эту сумму.

Отметим, что из-за финансовых проблем в "Баку" АФФА взяла на себя выдачу зарплаты членам команды до конца сезона.