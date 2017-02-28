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    АФФА приступила к юридическим процедурам для выступления легионера "Карабаха" в национальной сборной Азербайджана

    Ричард Алмейда сказал, что дал согласие на предложение

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ АФФА приступила к соответствующим юридическим процедурам для привлечения в сборную Азербайджана футболиста клуба "Карабах" Ричарда Алмейды.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу национальной ассоциации в Facebook, к данному процессу приступили после обращения бразильского полузащитника. Алмейда побывал в АФФА, где встретился с генсеком Эльханом Мамедовым. Он заявил, что согласен с предложением АФФА касательно выступления в национальной сборной Азербайджана.

    Отметим, что в этом году исполняется 5 лет, как Ричард Алмейда живет в Азербайджане. Согласно правилам ФИФА, в этом случае дается разрешение на выступление футболиста в сборной этой страны. 

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