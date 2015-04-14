​АФФА приступила к расследованиям, связанным с игрой чемпионата Азербайджана

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Приступили к расследованиям относительно матча между командами "Бакинец" и "Геязань", состоявшегося 10 апреля в I дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил глава отдела кадров и права АФФА Рамиш Малыев.

По его словам, цель проведения расследований заключается в выявлении того, насколько правдивы версии о том, что матч был заранее обговорен. А.Малыев отметил о проведении бесед по этому поводу с руководством обеих клубов.

Официальный представитель АФФА сказал, что не верит в то, что президент "Бакинца" М.Абилов мог пойти на заранее обговоренную игру: "Мисир муаллим - один из первых президентов клубов. Он обладает особыми заслугами в азербайджанском футболе. Его эмоциональность не дает повода думать, что он может пойти на это. Напротив, на такие махинации чаще идут люди, на первый взгляд очень спокойные и степенные".

Еще до начала игры сайт futbolinfo.az писал, что игра была заранее обговорена. Сценарий матча и результаты были схожи с распространенной информацией.

В первой половине матча "Геязань" вышел вперед со счетом 1:0. После перерыва "Бакинец" забил два гола и счет стал 2:1.

По словам Р.Малыева, распространение в СМИ информации о результатах игры до начала матча еще не говорит о том, что игра была обговорена заранее: "Мы же не правоохранительные органы, чтобы приглашать руководство клубов и футболистов и доказывать их поступки. Кроме того, в законодательстве есть лишь пункт, предусматривающий наказания, связанные с организацией незаконных азартных игр.

Поэтому мы предложили внести в законодательство некоторые поправки. Мы не имеем прямой связи с зарубежными букмекерскими конторами. Обычно подобные вопросы "решаются" через азиатский рынок. В случае возникновения подозрений по поводу заранее обговоренных игр, 80% букмекерских организаций передают информацию УЕФА. Пока из европейской футбольной структуры к нам не поступало извещения относительно игры".

Официальный представитель АФФА также опроверг информацию о получении из УЕФА списка подозрительных игр: "За последние два года мы не получали писем насчет проведения в ходе чемпионата заранее обговоренных игр".