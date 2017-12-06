АФФА пожизненно отстранила от футбола еще одного человека за договорные матчи

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал еще одного человека за договорные матчи.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно официальному обращению в АФФА профессионального футбольного клуба "Нефтчи" на бывшего сотрудника (тренер-методист) профессионального футбольного клуба "Интер" (сейчас - "Кешля") и ПФК "Нефтчи" Агакиши Мехдизаде, информации полученной от УЕФА, в результате проведенной АФФА соответствующей проверки и объяснительной названного лица в АФФА, в его отношении приняты меры.

За участие в индивидуальном порядке в манипуляции со спортивными результатами игры А. Мехдизаде пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.

Сообщается, что расследование в отношении других футболистов, подозреваемых в манипуляции спортивными результатами, продолжается.

А. Мехдизаде после получения данного решения может в течение 15 (пятнадцать) дней подать апелляционную жалобу на решение в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

Отметим, что некоторое время назад футболисты клуба "Кешля" Миргусейн Сеидов и Низами Гаджиев были пожизненно отстранены от футбола.