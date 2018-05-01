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    АФФА поможет с визами получившим пропуск в еврокубки клубам

    При возникновении проблем с получением виз, клубы могут обращаться в структуру
    © Report

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "АФФА поможет клубам, получившим пропуск в еврокубки, с получением виз".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета клубов Кямран Гулиев на брифинге после сегодняшнего заседания структуры.

    Он сказал, что в связи с этим клубы обратились в АФФА:

    "Команды, прошедшие в Лигу чемпионов или в Евролигу, сталкиваются с визовыми проблемами после установления их соперников. Игры происходят через 1-2 недели после жеребьевки. Поэтому было обращение в АФФА. На заседании присутствовал и генсек Эльхан Мамедов. Он согласился на то, чтобы АФФА поддержала клубы. При возникновении проблем с получением виз, клубы могут обращаться в АФФА. Структура же попытается помочь посредством посольств, с которыми сотрудничает".

    Отметим, что УЕФА выделят для Азербайджана 4 места в еврокубках.

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