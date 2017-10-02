АФФА подтвердила, что Рашад Садыгов простится со сборной Азербайджана

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Матч отборочного группового тура чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Чехии станет прощальным для капитана сборной Азербайджана Рашада Садыгова.

Как сообщает Report, об этом сайту АФФА заявил сам Садыгов.

Он сообщил, что принял это решение, приняв во внимание то, что матч с Чехией является последним домашним матчем для сборной Азербайджана в рамках нынешнего отборочного тура: "На все вопросы я отвечу на пресс-конференции до игры".

Отметим, что приглашенный в основную национальную сборную Рашад Садыгов в составе сборной провел 110 матчей.