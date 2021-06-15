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АФФА подписала спонсорское соглашение с известным турецким брендом одежды

АФФА подписала спонсорское соглашение с известным турецким брендом одежды Подписано спонсорское соглашение между АФФА и известным турецким брендом мужской одежды Kığılı
Футбол
15 июня 2021 г. 15:43
АФФА подписала спонсорское соглашение с известным турецким брендом одежды

Подписано спонсорское соглашение между АФФА и известным турецким брендом мужской одежды Kığılı.

Как сообщает Report, в церемонии подписания, организованной в административном здании Национальной ассоциации, приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, генеральный директор компании Kığılı Хилал Суэрдем, члены сборной Азербайджана Араз Абдуллаев и Сертан Ташкын.

Абдулла Кигылы, основатель и владелец компании Kığılı, присоединившийся к церемонии посредством видеозвонка, поприветствовал участников, выразил удовлетворение подписанием указанного контракта и пожелал сборной Азербайджана успехов.

Согласно подписанному контракту сроком до конца 2022 года, члены сборной Азербайджана будут носить костюмы бренда Kığılı.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA Türkiyənin məşhur geyim brendi ilə sponsorluq müqaviləsi imzaladı

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