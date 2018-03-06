АФФА оштрафовала клубы "Нефтчи" и "Габала"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Габала" и "Нефтчи".
Как сообщает Report, причиной этому послужил инцидент, произошедший между двумя командами в ходе матча 18 тура Премьер-лиги Азербайджана.
Клуб "Нефтчи", футболисты которого получили 4 жёлтые карточки, был оштрафован на 800 манатов.
"Габала"оштрафована на 200 манатов ввиду того, что игрок команды Юсиф Набиев на 83-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля. Набиев вынужден будет пропустить матч очередного тура с "Кяпяз".
Отметим, что этот матч завершился для "Нефтчи" победой на выезде со счётом 2:1.
Sport DepartmentАвтор новости
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