АФФА оштрафовал 4 клуба по 800 манатов каждый

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На очередном заседании Дисциплинарного комитета АФФА принято решение в связи с 3 матчами IX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, тренер "Сабаиля" Араз Гуламов в связи с нарушением правил технической зоны в матче с "Интером" был дисквалифицирован на 1 игру.

"Сумгайыт" и "Зиря" были оштрафованы потому, что во время матча между командами желтые карточки получили по 4 футболиста с каждой стороны.

"Габала" и "Карабах" понесли убытки из-за того, что на 86-й минуте встречи болельщики использовали пиротехнические средства.

Отметим, что сумма штрафа для каждой команды составила 800 манатов.