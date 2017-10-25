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    АФФА оштрафовал 4 клуба по 800 манатов каждый

    Клубы понесли убытки из-за тренеров, футболистов и болельщиков

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На очередном заседании Дисциплинарного комитета АФФА принято решение в связи с 3 матчами IX тура Премьер-лиги Азербайджана. 

    Как сообщает Report, тренер "Сабаиля" Араз Гуламов в связи с нарушением правил технической зоны в матче с "Интером" был дисквалифицирован на 1 игру.

    "Сумгайыт" и "Зиря" были оштрафованы потому, что во время матча между командами желтые карточки получили по 4 футболиста с каждой стороны.

    "Габала" и "Карабах" понесли убытки из-за того, что на 86-й минуте встречи болельщики использовали пиротехнические средства.

    Отметим, что сумма штрафа для каждой команды составила 800 манатов.

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