АФФА определилась с кандидатом, которого поддержит на выборах президента УЕФА

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ АФФА на очередных выборах президента УЕФА поддержит кандидатуру нынешнего руководителя структуры Александера Чеферина.

Об этом Report заявил генсек национальной ассоциации Эльхан Мамедов.

По его словам, от имени президента АФФА Ровнага Абдуллаева в УЕФА направлено официальное письмо поддержки: "Мы полностью поддержали Александера Чеферина с учетом работ, проделанных им за последние два года. В связи с этим мы, от имени президента АФФА, в официальном порядке направили в УЕФА письмо поддержки".

Отметим, что 14 сентября 2016 года Александер Чеферин был избран 7-м президентом УЕФА. 21 августа национальные ассоциации Словении, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Италии, Исландии и Фарерских островов выдвинули кандидатуру 51-летнего словенского функционера на очередные выборы и в связи с этим направили в УЕФА официальное письмо. Кроме того, Россия и Турции заявили, что поддержат А.Чеферина на очередных выборах. Выборы на пост президента УЕФА состоятся 7 февраля 2019 года во время конгресса структуры в столице Италии Риме. Пока выдвинута лишь кандидатура А.Чеферина.