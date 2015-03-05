​АФФА обратится в ФИФА для привлечения в сборную Азербайджана Павла Пашаева

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Руководство АФФА приступило к переговорам с украинским клубом "Металлург" (Донецк) для привлечения в национальную команду Павла Пашаева.

Об этом Report заявил генсек федерации Эльхан Мамедов.

По его словам, с этой целью АФФА обратилась в Футбольную федерацию Украины. Генсек заявил, что завтра они намерены посетить ФИФА: "Отец Павла Пашаева азербайджанец. Он родился в Баку. У нас есть подтверждающий это документ. Собрав все документы, мы обратимся в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос о его переходе в сборную Азербайджана. Согласно 8-му пункту Положения ФИФА о статусе футболистов, если спортсмен выступал на официальных матчах в составе сборной по младшей возрастной группе, решение о его участии в основной сборной другой страны принимает ФИФА.

Вполне возможно, что завтра мы обратимся и в главную футбольную структуру, а ФИФА примет решение в ближайшие две недели".

Отметим, что помимо игры в командах среди футболистов в возрасте до 17, 19 лет и 21 года, Павел Пашаев надевал форму основной сборной команды. Однако эти матчи были товарищескими.