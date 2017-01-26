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    АФФА обнародовала решение в связи с матчем с Косово

    Мы будем играть со сборной Косово как дома, так и на выезде

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В соответствии с правилами УЕФА мы  будем играть со сборной Косово как дома, так и на выезде.

    Об этом заявил Report руководитель департамента информации и по связям с общественностью Микаил Нариманоглу, комментируя матч сборной Азербайджана по футболу U-21 со сборной Косово в отборочном групповом раунде чемпионата Европы-2019. 

    М.Нариманоглу отметил, что футбол является видом спорта и не имеет никакого отношения к политике: "УЕФА является не политической, а спортивной организацией. По этой причине мы проведем свои игры согласно правилам футбольной организации. Помимо этого, спортсмены Косово участвовали на I Европейских играх "Баку-2015". 

    Сборная Азербайджана в отборочном групповом раунде чемпионата Европы-2019 будет бороться со сборными Германии, Израиля, Норвегии, Ирландии и Косово. 

    Отметим, что Азербайджан не признал Косово в качестве независимого государства. 

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