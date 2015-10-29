АФФА объявила тендер в связи с матчем Азербайджан-Молдова

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ АФФА объявила тендер в связи с трансляцией по телевидению товарищеского матча между национальными сборными Азербайджана и Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, тендер оценивается в 20 тыс. манатов.

Последняя дата для обращений - 10 ноября, контактное лицо - директор отдела прессы и связи с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

Отметим, что 17 ноября в 21.00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится матч между сборными Азербайджана и Молдовы. Трансляция игры будет организована АФФА.