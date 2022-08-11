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АФФА о провокации армян на матче Лиги чемпионов

АФФА о провокации армян на матче Лиги чемпионов "АФФА проинформирована о провокации против Азербайджана в Ереване".
Футбол
11 августа 2022 г. 14:26
АФФА о провокации армян на матче Лиги чемпионов

"АФФА проинформирована о провокации против Азербайджана в Ереване".

Об этом Report сказал завотделом по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла, комментируя провокацию армянских болельщиков на игре между "Пюник" (Армения) и "Сверна Звезда" (Сербия) в третьем классификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

На матче 9 августа армянские националисты держали плакаты с английскими надписями "Карабах – это Армения", "Косово – это Сербия". Кроме того, один из болельщиков выбежал на поле с плакатом, на котором было написано на армянском языке "Не отдадим Ахавно (Лачынское село Забух)".

В связи с этим АФФА обратится в УЕФА в течение дня: "В соответствии с правовыми процедурами АФФА направит обращение в УЕФА в надлежащем порядке. В течение дня в УЕФА будет направлено письмо".

Село Забух было оккупировано в мае 1992 года. Проживающие там армяне предупреждены о необходимости покинуть село ввиду того, что уже построена альтернативная дорога.

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Версия на азербайджанском языке AFFA ermənilərin Çempionlar Liqası matçındakı təxribatına münasibət bildirib

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