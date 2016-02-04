​АФФА назвала кандидата, которого поддержит на президентских выборах ФИФА

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ На выборах президента ФИФА 26 февраля АФФА поддержит нынешнего генсека УЕФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном национальной ассоциацией заявлении.

Отметим, что за 15-летнюю деятельность в УЕФА (6 лет в качестве генсека УЕФА) Д.Инфантино набрал большой опыт и в настоящее время считается одним из самых влиятельных специалистов европейской футбольной семьи. 19 января он представил общественности свою предвыборную программу. Программа состоит из трех частей: Реформы и эффективное управление, Демократия и помощь, Развитие футбола.

"В указанной программе Инфантино поделился своими взглядами и идеями о развитии мирового футбола в ближайшие годы. Его поддержали большинство находящихся в членстве УЕФА национальных ассоциаций, а также некоторые представленные в иных конфедерациях федерации. АФФА заявляет, что поддерживает кандидатуру Инфантино в качестве президента ФИФА", - говорится в заявлении.

Отметим, что Избирательная комиссия ФИФА утвердила пятерых кандидатов в президенты структуры.