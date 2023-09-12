AФФA надеется, что УЕФА примет справедливое решение в связи с армянской провокацией

AФФA опубликовала заявление по поводу инцидента в матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AФФA) опубликовала заявление по поводу армянской провокации в матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии.

Report представляет заявление со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации:

"Ассоциация футбольных федераций Азербайджана категорически осуждает запуск дрона с "флагом" сепаратистского режима на 35-й минуте матча Армения-Хорватия, состоявшегося 11 сентября 2023 года в рамках отборочного этапа Евро-2024. AФФA призывает Федерацию футбола Армении прекратить подобные провокации, а также требует принять предварительные меры с целью пресечения действий, посягающих на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Мы также напоминаем, что такое происходит не впервые. АФФА подавала и будет подавать жалобы в УЕФА и другие структуры в отношении всех действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента. Обращаясь в УЕФА по данному вопросу, мы надеемся, что организация примет справедливое решение. Мы еще раз подчеркиваем, что спортивные игры не должны использоваться как политический инструмент".