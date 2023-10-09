Аббасов провел 50-й матч в качестве тренера "Туран Товуз"

Айхан Аббасов провел 50-й матч в качестве наставника футбольного клуба "Туран Товуз".

Айхан Аббасов провел 50-й матч в качестве наставника футбольного клуба "Туран Товуз".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матч состоялся в рамках 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Команда проиграла "Зире" со счетом 1:2.

Аббасов является главным тренером товузского клуба с лета 2022 года. Его подопечные приняли участие в 45 матчах чемпионата и 5 кубковых матчах, в которых одержали 16 побед и 12 раз сыграл вничью.

При главном тренере Аббасове региональный клуб проигрывал в 22 встречах.