28 футбольных фанатов задержаны во время потасовки на стадионе в Петах-Тикве

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Рядом со стадионом "А-Мошава" в Петах-Тикве, где должен состояться матч между командой "Бейтар" и тель-авивским "Апоэлем", произошла массовая драка между болельщиками.
Как передает Report, об этом сoобшил Walla News.
По данным, полицей были задержаны 28 участников потасовки.
Отметим, что 20 октября в Беэр-Шеве произошла массовая драка между фанатами беэр-шевской команды "Апоэль" и тель-авивским "Маккаби". Были задержаны 17 участников беспорядков.
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