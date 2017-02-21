28 футбольных фанатов задержаны во время потасовки на стадионе в Петах-Тикве

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Рядом со стадионом "А-Мошава" в Петах-Тикве, где должен состояться матч между командой "Бейтар" и тель-авивским "Апоэлем", произошла массовая драка между болельщиками.

Как передает Report, об этом сoобшил Walla News.

По данным, полицей были задержаны 28 участников потасовки.

Отметим, что 20 октября в Беэр-Шеве произошла массовая драка между фанатами беэр-шевской команды "Апоэль" и тель-авивским "Маккаби". Были задержаны 17 участников беспорядков.